伺服器相關及廚具訂單穩定，且子公司川益二期新廠開始量產，加上新台幣兌美元急貶，川湖(2059)不僅下半年業績看好，全年業績將創歷年新高，更可望一路旺到明年，今天盤中股價強勢大漲，順利完成填息。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於新廚具滑軌及Whitley伺服器導軌等產品出貨放量，且川益新廠於7月加入量產，搭配新台幣兌美元急貶，川湖在本業及業外都大好下，今年業績可望創下歷年新高，並一路好到明年。

川湖今年上半年營業毛利為20.55億元，年增44.98%，合併毛利率為56.16%，年增4.91個百分點，營業淨利為17.14億元，年增52.63%，營業淨利率為46.84%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為19.08億元，年增1.33倍，每股盈餘為20.03元；公司自結8月合併營收為7.23億元，月增1.26億元，年增10.19%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收50.97億元，年增28.16%；川湖表示，由於鋼材價格在第3季是高點，第4季會下來，預期毛利率及淨利率還有成長空間。

據川湖規劃，川益二期新廠以高品質高階廚具導軌與伺服器導軌的全自動化生產製造為主，由於新廠整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，為智能化廠房，可望省下20%到30%人工，有助於進一步提升公司的毛利率及淨利率；至於一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的新動能。

川湖表示，隨著雲端應用/人工智慧/大數據應用推升伺服器市場成長，市場愈來愈大，我們的機會愈來愈多，在手案子很多元，明年Eagle Stream推出後，我們市佔率可望進一步提升，明年會比今年好，正面看待公司從下半年到明年業績。