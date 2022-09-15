Mental Vent Tech 上衣，1980元。（lululemon提供）

Pace Breaker 短褲，2280元。（lululemon提供）

加拿大休閒運動服飾品牌lululemon，不只專攻瑜伽機能單品，近幾年也積極開發戶外時尚兼具功能性的裝束。此次再推男士系列，藉由多功能性、無縫接合技術的設計，打造耐用性、延展性、舒適度兼備可支持各種運動的多元產品，不論是快節奏的激烈運動、循環訓練、舉重等，又或是慢節奏的意象訓練、冥想、呼吸運動等實踐，都能幫助消費者舒適活動。

本系列邀請lululemon全球品牌大使—NBA知名球星Jordan Clarkson作為代表人物引領系列產品，期望藉由其跳脫傳統框架、專注了解自我、追求全方位身心幸福的態度，鼓舞更多人勇於定義自身幸福、展現獨一無二的自我。lululemon Your Move系列主打單品囊括Train、Run、On The Move等暢銷品類，包含Pace Breaker 短褲，採用輕量、延展性佳的Swift布料，專為各種訓練而設計；Metal Vent Tech無袖上衣採用無縫結構設計、X-STATIC的 Silverescent專利技術，幫助減少積藏於衣料纖維間的異味，讓你盡情享受跑步流汗；ABC九分褲則利用寬鬆剪裁、延展性佳的布料，賦予能夠輕鬆舒適移動、卻又擁有時尚外觀的選擇。

另外還將推出全新配色的經典產品及秋季新品，包含City Sweat 連帽衫、Parkway Insulated 外套、 City Excursion 外套、Fundamental短袖上衣、LAB 緹花圓領套頭衫，讓你在微涼秋季也能隨時保持舒適與動力，盡情展現個人色彩及力量。