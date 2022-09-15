中秋節在台灣是僅次於春節的重要傳統節日，同時也是轉運的分界點。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，生肖屬虎、蛇、豬、猴者中秋過後財運轉旺，不需花費太多力氣就能將財氣招來身邊。

TOP4：生肖虎

2022年生肖虎的金錢流動沒有太大起伏，不過中秋過後你很可能得到一筆意外之財，或許是從前你以為再也無法拿回的借款、親人贈予的房產、一個把你寵上天的伴侶，食衣住行育樂的花費通通買單。當你需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，你不需要再煩惱錢從哪裡來。

建議生肖虎平時可以規劃一份預算表來紀錄平時的花費，培養自己分配金錢的能力，你和錢的關係就會越來越友善！

TOP3：生肖蛇

中秋過後生肖蛇有機會從過去低迷的狀態中掙脫出來，尤其工作上的金錢流動會讓你特別有感，這都要歸功於你過去的辛勤耕耘，為你帶來口碑與聲望，不僅客戶爭相指定要與你合作，洽談已久的大項目也能順利簽訂合約，訂金跟著入帳，甚至連老闆提出的加薪條件都會比你想得還要優渥。

在財運大好的時期，不妨抽空報名一堂能為你整體能力加分的課程，讓你的能力逐漸顯化成摸得到的鈔票。

TOP2：生肖豬

2022年生肖豬應該過著提心吊膽的日子，身邊的錢容易因為意外發生而不見，好在中秋過後你的生活在各方面都將迎來順利，不僅有機會遇到發放業績獎金、分潤，或是高薪挖角等天大好事，這一兩年來你經手的項目、投資已久的標的、版權稅金等收入也會進你口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳。

記得時常對這些錢財以及來源心懷感激，使用它們也千萬不要吝嗇，自然而然就能與錢財建立良好的關係，錢也不會看到你就跑！

TOP1：生肖猴

2022年生肖猴與錢財的關係就是左手進、右手出，所幸中秋過後你會發現錢財一直都在身邊，也許你會在大掃除時找到他人的私房錢、發現長年在角落生灰塵的古董其實價值連城，甚至家中房產上漲連帶地皮大幅增值，這些一直隱藏在你家裡的財富能量逐漸顯現出來，使你有機會擺脫過去負債或經濟匱乏的窘境，尤其立冬之後感受會越來越明顯。

記得這份被財氣包圍的感受，你就能夠與日後到來的錢形成連結，自然不需花費太多力氣就能將財氣招來身邊。