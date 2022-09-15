在中國國家主席習近平今（15）日將與俄羅斯總統普丁會面之際，俄羅斯國防部發布消息稱，中俄海軍戰艦正在太平洋水域展開聯合巡邏。

俄羅斯衛星通訊社今早引述俄羅斯國防部稱：「作為實施國際軍事合作計劃的一部分，俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍的軍艦，正在太平洋水域進行第二次聯合巡邏。」

然而，報導中並未具體指明展開聯合巡邏的太平洋水域為何處。

據俄國防部稱，本次巡邏任務包括加強俄羅斯與中國之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定，監測海域，以及保護俄羅斯和中國的海上經濟活動。

日前，俄羅斯主辦的「東方2022」軍演中，中俄6艘軍艦曾同時出現在日本海域實施機關槍射擊，當時引起日方「重大關注」。今年5月，正值美日印澳領袖在日本舉行「四方安全對話」（Quad）峰會之際，中國和俄羅斯進行聯合空中巡航，飛經日本海和東海、太平洋，甚至進入韓國防空識別區，引發日韓關切。