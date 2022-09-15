恩恩案持續成為新北市議會總質詢焦點，民進黨議員廖宜琨質疑，新北國賠委員會成員是法制局推薦、侯友宜圈選，賠或不賠都掌握在侯友宜手上；侯回應尊重委員會決議，法制局長吳宗憲強調委員會是長期設置，全國成立方式都相同，更不是為單一事件成立，「他們（指委員會）也很常讓市府賠錢」。

今日總質詢由新北市議會民進黨團議員廖宜琨、鄭宇恩、鍾宏仁、彭佳芸、黃俊哲與周雅玲聯合質詢。

廖宜琨指出，他自己也是兩個孩子的爸爸，如果恩恩事件發生在自己身上，他不會像恩恩爸這麼理性，侯選辦要議員在議會問市政，難道恩恩案不是市政？失去一條寶貴生命不是市政嗎？

廖宜琨說，市府國賠委員是由法制局推薦，最後圈選決定委員的人就是市府代表人侯友宜，要不要賠等於由侯友宜決定，你都覺得市府沒有問題？國賠決定不陪，未來只會有更強烈手段跟市府對抗。

周雅玲也說，國賠委員名單是大家不清楚情況下產生，恩恩案從案發到現在，侯依舊無視，不肯認錯，讓事件無法結束。

侯友宜強調，自己都沒有參與國賠會議，裡頭有很多專家學者，他尊重委員會的決議。

新北市副市長謝政達強調，國賠委員會是長期設置的單位，不會為了單一事件成立，他們都是長期擔任國賠委員。

吳宗憲說，國賠委員有設置要點，都是長期設置，市長不會干涉國賠委員會， 也都有公告在網站「他們也常讓市府賠錢」。