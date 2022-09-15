不忍了！遭開除黨籍鍾東錦喊告 朱立倫堅定喊：團結對外才是關鍵

違反國民黨黨紀參選苗栗縣長的苗栗縣議會議長鍾東錦，昨遭國民黨開除黨籍後，今天正式提告國民黨要捍衛黨籍。國民黨主席朱立倫上午表示，他做為年底選戰總教練，必須維護黨紀黨綱，讓整個團隊能夠發揮戰力團結一致對外才是關鍵。

朱立倫說，每一位黨員都是自己的同志家人，不會想要開除任何同志，但作為一個政黨，黨紀黨綱非常重要，他還是要堅持黨紀黨綱。

至於苗栗縣長選舉後續藍營整合，朱立倫指出，還是在努力做好維護黨紀黨綱，另一方面在整合地方，大家都希望能夠團結一致爭取勝選。