無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前稱，自己與親民黨主席宋楚瑜同為大陸湖南人，但她昨強調祖籍在湖南，但現在的湖南叫做「內湖南港」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今酸說，應該要堅定自己的態度、立場，不應該隨時改變自己的人設跟認同。

蔣萬安今拜訪北市議員陳義洲，蔣說，跟議員之前就有非常合作互動，之前就請益大灣北段議題，他長期協助大灣北段住戶非常多年，後來他擔任立委就趕快跟議員請教、共同合作，積極幫民眾解決問題。

不過，陳義洲前辦公室主任張煥霖被拉去黃珊珊陣營，藍營也有好幾位里長掛無黨籍，媒體詢問是否擔心被拔樁？蔣萬安說，今天來就是最主要借重陳過去的經驗、對市政熟悉，在他的競選團隊透過執行總幹事角色對台北市政擘畫願景，他未來若當選市長，陳義洲過去的經驗、對地方熟悉、紮實的服務，給他很多協助，絕對是市民之福。

陳義洲解釋，張煥霖是他以前的主任，主任歸主任，他是國民黨籍，當然要支持蔣萬安，尤其蔣萬安都是正面形象，學歷好、最年輕、最有衝勁，甚至是最穩重市長候選人，一步一腳印，連他的老婆都交代，蔣萬安最年輕、一定要支持。

另外，黃珊珊日前打祖籍牌，稱自己來自湖南，如今改口稱說現在是「內湖南港」，有意搶正藍軍票？蔣萬安表示，選舉當然希望能夠爭取絕大部分民眾的支持，但他認為很重要的是，應該要堅定自己的態度、立場，不應該隨時改變自己的人設跟認同。

美麗島電子報董事長吳子嘉則分析，黃珊珊支持度大於19％，蔣萬安就有可能掛掉。蔣萬安說，現在各種調查分析，各種說法都有，對他來講一步一腳印，有建議接受，有鼓勵就加倍打拼。