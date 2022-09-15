「2022台中國際動畫影展」選片指南暨戶外放映活動10日在台中新光三越一樓水舞廣場舉行，主辦單位台中市影視發展基金會特別策劃親子停格動畫工作坊及系列闖關活動，晚間更放映迪士尼知名動畫電影《冰雪奇緣2》，邀請在地舞蹈團結合電影橋段帶來精彩的串場歌舞表演，吸引超過上百位化身「小艾莎」參與在現場舞動一起歡慶中秋佳節，也為即將到來的台中國際動畫影展揭開序幕。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，一年一度的台中國際動畫影展將於9月23日開幕，為讓民眾提前感受動畫影展魅力，特別規劃選片指南暨戶外放映活動，邀請市民朋友在中秋節同歡。當天下午舉辦的親子動畫工作坊，以停格動畫手作體驗方式，讓大小朋友發揮無限想像力，創造出專屬的動畫作品；此外現場亦設有金鐘獎最佳動畫《FOOD超人》的闖關活動，闖關成功者即獲得FOOD超人周邊商品，現場大小朋友歡笑聲不斷，場面熱鬧而溫馨。

「2022台中國際動畫影展」推薦片單&購票好禮。(圖／台中市影視發展基金會提供)

晚間的戶外放映則帶來迪士尼知名動畫電影《冰雪奇緣2》，並由台中在地皇家兒童舞蹈團呈現精彩的歌舞表演，此外為了營造觀影氛圍，主辦單位更準備飄雪機將現場打造成銀白魔法世界，不少大小影迷們裝扮成冰雪奇緣中的動畫角色，搖曳著藍白冰雪搖滾加油棒，跟著艾莎及安娜一同冒險。適逢中秋佳節，主辦單位也準備中部知名伴手禮「微熱山丘」月餅和現場觀影民眾分享，讓大家可以一邊賞月吃月餅，一邊看電影，共度難忘中秋節。

活動中亦安排本次影展團隊介紹今年影展策展主題、必看親子片單及週邊活動，期待更多親子家庭一起參與年度動畫饗宴，至於動畫影展每年最深受大小朋友喜愛的「寶貝小宇宙」單元，今年也邀請知名動畫藝術家石昌杰老師擔任客座策展人，規劃「美好的事物在眼前」及「美好的友情在身旁」兩大親子單元，選映15部富有教育意義及適合孩童觀看之獲獎動畫；此外影展競賽單元亦邀請小朋友加入「小小評審團」行列，由老師帶領小朋友用自己的觀點與視角票選出「2022最佳兒童短片獎」，活動皆免費參加並採線上報名，名額有限，歡迎家長及小朋友們踴躍報名。

2022台中國際動畫影展9/7預售票開賣。(圖／台中市影視發展基金會提供)

2022台中國際動畫影展將於9月23日至9月28日在台中新光影城展開一系列精彩豐富的動畫放映及周邊活動，歡迎全國影迷齊聚台中，一同看電影。影展自9月7日中午12點起在全台7-ELEVEN機台與ibon線上售票系統同步開賣預售票，預售票販售期間，每張票僅需100元。此外，為了回饋影迷朋友，今年更推出限量50組的「領路者套票」，每套8張只要600元，並加碼贈送「2022台中國際動畫影展主視覺悠遊卡」乙張，數量有限，民眾千萬要把握這難得的機會！更多精彩片單及週邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官方網站及臉書粉絲專頁查詢。