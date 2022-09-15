英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳離世，享耆壽96歲，除了英國上下舉國哀悼外，本月19日除了英國皇室成員外，日本天皇、皇后及各國代表也會出席於倫敦西敏寺所舉行的國葬，一同送別史上在位最久的君主。不過，女王靈柩於當地時間13日、14日從蘇格蘭愛丁堡搭乘皇家專機「回家」移往西敏寺時，卻被媒體拍到哈利王子的妻子梅根的各種舉動，再度引發爭議。

女王伊莉莎白二世在8日離世後，靈柩就先暫時放在愛丁堡停放2日供民眾瞻仰哀悼，13日再由倫敦皇家空軍接送，降落於霍特（Northolt）空軍基地，並由靈車將女王靈柩載回白金漢宮，供皇室家族成員悼念，當晚倫敦雖下起毛毛細雨，但白金漢宮旁仍聚集上千萬民眾聚集，並將傘放下迎接敬愛的女王回家。

而在女王靈柩抵達前，包含查爾斯國王、王后卡蜜拉、威廉王儲、凱特王妃、哈利王子以及其妻子梅根等皇室成員都已率先抵達白金漢宮，等待女王歸來。不過，有媒體除了從窗外捕捉到查爾斯國王、哈利王子和梅根罕見同框外，也拍到哈利王子與梅根返家時於車內的畫面，但卻被眼尖網友發現，梅根在接回女王靈柩的重要場合上，竟畫著深邃的「煙燻濃妝」，完全不像是準備守靈的人，因此遭到眾人撻伐。

另外，女王靈柩也將於當地時間14日下午2時移往國葬地點西敏寺，停放4天供民眾瞻仰，而梅根也在參與移靈遊行儀式的皇室成員名單中，不過她卻在儀式上露出詭異的微笑，並在移動的過程中緊牽著哈利王子，大方曬恩愛，同樣受到外界批評2人是「連體巨嬰」、「行為不合時宜」。

事實上，哈利王子與梅根結婚以來風波不斷，女王駕崩後更令英國民眾對於梅根的態度更加兩極。日前梅根在溫莎城堡外向弔念民眾握手致意時，就不斷遭民眾拒絕、冷淡回應，尷尬的影片在網路上瘋傳，也引起兩派人馬論戰。

哈利王子在移動過程中仍緊牽著妻子梅根，與威廉王儲夫婦大相逕庭。（圖／達志影像）