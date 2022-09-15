半導體通路商大聯大（3702）董事長黃偉祥，將上任為台灣上市櫃公司協會第四屆理事長，他指出任內兩大重點是舉辦《台灣企業家圓桌會議》成為政府與企業的橋樑，以及號召全台企業成立「永續台灣聯盟」。

台灣上市櫃公司協會於9月15日舉行第3、4屆理事長交接典禮，由行政院副院長沈榮津擔任監交人見證交接，由第三屆理事長朱志洋將協會印信移交給第四屆新任理事長黃偉祥。

黃偉祥表示，協會將邀請台灣重要企業社團共同舉辦《台灣企業家圓桌會議》，與政府首長對談，了解政府施政及表達企業界意見，發布經濟、管理及產業政策等訊息，產、官共同努力，建構美好社會。

黃偉祥指出，「協會將邀請北中南企業家，共同成立永續台灣聯盟。全球ESG議題是重要趨勢，也是衡量企業永續發展的重要指標，我們是必須注重環保永續、社會責任和公司治理才能獲得投資人認同」。永續台灣聯盟將持續推動ESG相關議題講座及協助企業轉型，促進產業界更加重視環境、社會、公司治理，朝永續發展前進。

上市櫃公司協會創辦人施明豪指出，協會會員數達260位，總市值佔台灣證券市場總市值 20％。今年新會友有威剛科技董事長陳立白、仁寶電腦總經理翁宗斌、仁寶電腦副總經理毛信功、彰化銀行董事長凌忠嫄、彰化銀行總經理周朝崇、第一金證券董事長陳致全、第一金證券總經理李美芳等。