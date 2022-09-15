蘋果新款手機iPhone14系列正式亮相，百萬網紅Joeman這次搶先開箱iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，並大讚新色深紫色相當漂亮「內斂又騷包」，唯一的缺點則是「售價」，因為受到匯率影響，台灣售價上漲約2000元，Pro系列最便宜也要3萬4900元。

Joeman開箱Phone 14 Pro太空黑和iPhone 14 Pro Max深紫色，他認為深紫色很漂亮，是可低調也可騷包的顏色。至於此次iPhone 14 Pro系列最大特色，則是將瀏海改成動態島設計，實際使用後，覺得相當新奇跟實用，雖然設置位置偏高，使用時會覺得顯眼，但久了也會習慣，他認為這個設計應該會沿用很多年。

iPhone 14 Pro系列在拍照方面，蘋果這次將1200萬畫素的鏡頭改為4800萬畫素的四合一，影像可直出4K Prores跟4K電影模式的影片，他實測後發現整體成像的細節跟銳度都有改善，尤其在低光源環境下，光像引擎表現優秀、夜景暗部的細節也很到位，可以勝任許多場景的拍攝。

Joeman也讚賞A16晶片是「鬼神等級」，在效能及續航力部分都很不錯，他建議果粉直上iPhone 14 Pro 或Pro Max，升級會比較有感覺。他認為這次唯一的缺點則是「售價」，受到匯率關係影響，台灣售價約上漲2000元。