民進黨副祕書長林鶴明今接受網路節目專訪提到，國民黨台北市長蔣萬安的選戰策略表示，「以為用正藍，台北市民就要投給你？低估台北市民的智慧」，若繼續這樣操作意識形態，就是國民黨為何8年會讓柯文哲執政，黃珊珊現在有這樣影響力的結果。

他強調，以前他就提到，蔣萬安要注意台北市裡面的「柯友友」，果然國民黨有70個里長用無黨籍參選，但國民黨只說「尊重」，黃珊珊今天能實質影響國民黨，就是當初他提的，國民黨內有很多人認為，不一定要投蔣萬安，投黃珊珊一樣可以得到想要的角色、市政資源。

林鶴明今受訪提到台北市長選戰指出，現在選戰主軸跟議題，好像沒有聚焦在台北市過去8年是好或不好，變成在討論疫苗到底有沒有買等，「我們又不是在選下一個防疫指揮官」，而是在選下屆台北市長，或許這是個政黨競選策略，「黃珊珊也不是在野黨，是台北市的執政黨，應該才要被監督甚至檢驗，過去跟柯文哲提的台北市政見有無落實」。

他說，在野黨打疫情策略，都放在民進黨台北市長參選人陳時中在防疫期間，但是多數人多數其實都已經打了三劑疫苗，台灣不是完全失守，好與不好，人民心中都有一把尺。

他說，國民黨的策略很清楚，就是要讓選民要去回憶疫情很負面的那一塊，至於為什麼會有負面，「那就是陳時中責任的問題」，這是陳時中得之於疫情，壓力也是來之於疫情，有現在支持度跟社會能量，也是這兩年帶領台灣防疫團隊守住疫情，講一句比較直接，一般民眾會認為，「沒有功勞也有苦勞」，這是社會可以給陳時中的一個公評。

他認為，選舉是攻防，國民黨每天拿疫情開記者會，有點平行時空，現在記者會主題都跟去年都一樣，如國民黨繼續覺得用個策略可以得利，打過頭或繼續無限上綱，社會有一定公評。台灣社會對於防疫做得好不好當然可以討論，因為是民主國家，但是否像如國民黨所說，傷害到台灣人民的健康等，講到這種程度都過頭。

他說，「蔣萬安越是操作下去，就越顯他在台北市是空洞」，「你是要當防疫指揮官嗎？」蔣萬安還在覺得，只要把自己肖像跟蔣經國放在一起，票就會回來了，他建議，穿一件襯衫，印著祖孫輩的合照，看起來票會更多。

至於黃珊珊陣營希望「棄蔣保黃」，複製柯文哲的狀況，這會出現嗎？林鶴明認為，陳時中很有氣魄說要過半，競選策略到最後會有板塊的計算，現在很多人還沒有關心選舉，候選人團隊就是要準備好到最後。

如果九合一選舉結果不好，民進黨秘書長林錫耀、兩位副秘書長林飛帆、林鶴明是否都要下台，林鶴明說，「是，我們都要下台」，但會努力選好。