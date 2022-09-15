苗栗縣長參選人鍾東錦競總發言人陳怡樺（中）、執行長徐廷琮（左）15日上午由委任律師饒斯棋（右）陪同赴苗栗地檢署提告國民黨祕書長黃健庭涉嫌加重誹謗。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦競總發言人陳怡樺（左）15日上午由委任律師饒斯棋（右）陪同赴苗栗地檢署提告國民黨祕書長黃健庭涉嫌加重誹謗。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦競總發言人陳怡樺（左）、執行長徐廷琮（後）15日上午由委任律師饒斯棋（右）陪同赴苗栗地檢署提告國民黨祕書長黃健庭涉嫌加重誹謗。（謝明俊攝）

鍾東錦委任律師饒斯棋 提告黃健庭涉違反選罷法及加重誹謗罪

鍾東錦委任律師饒斯棋 提告黃健庭涉違反選罷法及加重誹謗罪

苗栗縣長參選人鍾東錦，15日上午10時委任律師饒斯棋赴苗栗地檢署控告國民黨祕書長黃健庭，涉嫌違反選罷法中意圖使人不當選，以及加重誹謗罪，饒斯棋在鍾東錦競選總部發言人陳怡樺及執行長徐廷琮陪同下遞狀後，隨驅車北上台北地院，另針對鍾東錦被國民黨部開除黨籍一事，提出「確認國民黨員資格存在」的民事告訴，鍾東錦期望透過法律途徑來爭回自己清白及黨員資格。

參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，目前正值議會臨時會期間，15日上午為議會分組審查議程，鍾東錦因要主持分組審查會議，因而委任律師饒斯棋，由競總發言人陳怡樺及執行長徐廷琮等陪同，赴苗栗地檢署按鈴控告國民黨祕書長黃健庭涉嫌違反選罷法中意圖使人不當選，以及加重誹謗罪。

饒斯棋表示，黃健庭因在接受訪問時，有對鍾東錦侮蔑的說詞，說防彈背心換了好幾件，以疑暗指議長是黑道，因而提出相關告訴。另外，在14日國民黨中常會已確定開除鍾東錦黨籍，因此，鍾東錦將提出民事訴訟以確認國民黨員資格存在，主要目的是當初國民黨訂立黨員初選辦法，卻將黨員投票及民調的部分未依民主原則將它收掉，只由少數人做成寡頭決定，這顯然違反政黨法第1條及第5條政黨政治本就應依民主原則，並且進而開除黨員資格，顯然與政黨法及人團法有所砥觸，因而提出相關民事訴訟。

陳怡樺表示，黃健庭涉嫌公開地指控議長鍾東錦莫須有的罪名，他們要求提出證據，如無證據就必須道歉，鍾東錦遲遲等不到黃健庭的回應，為捍衛鍾東錦的清白，競選總部堅持提告，還給鍾東錦一個公道。

陳怡樺指出，在目前苗栗縣長眾參選人中，鍾東錦是準備最久的參選人，所以獲得大多數苗栗鄉親的支持，在18鄉鎮市的競選總部也都開始啟用，每個國民黨員都是熱愛國民黨的，相信鄉親會做出最明智的選擇，相信鍾東錦能夠最後勝出，發揮母雞帶小雞的精神，帶領藍軍一起打贏這場戰。

陳怡樺強調，鍾東錦在接任國民黨苗栗縣黨部主委期間，出錢出力，發揮企業家的精神，付出始終不被國民黨看見，縣長提名制度，亂象叢生，連一場初選都不願辦，干受地方派系的擺布，甚至開除鍾東錦黨員身分，這叫苗栗鄉親如何接受，藍軍如何信服，還對鍾東錦進行莫須有的指控及抹黑，才委請律師提出相關告訴。