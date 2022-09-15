中壢第一公有零售市場又稱「中壢大時鐘」，日前98攤舊攤商全數退場，未來1至3樓將由廠商營運，4至6樓分別由桃市府社會局與客家局使用。經發局指出，中壢第一市場地下停車場今起試營運，提供充分汽機車停放空間，邀市民多加利用。

經發局公布，中壢第一市場停車場今日開始試營運，除採用車牌自動辨識、自動進出與自動繳費系統外，也設置車位在席與智慧尋車系統、樓層剩餘車位顯示器和轉換車道顯示器等，全自動繳費機也整合多種電子支付與電子票證可使用。

停車場共規畫100格機車停車格與119格汽車停車格，提供充分停放空間，此外也有電動車停放區，導入電動汽車優先格位智慧地鎖與充電樁，協助電動車主停放，停車場也透過智慧設備與24小時人員服務，解決民眾停車問題。

經發局也提到，中壢第一市場1至3樓將由專業商場經營業者管理，規畫以美食街與主題餐廳形式進行招商，包括多間知名餐飲品牌在列，預計今年底開幕，戶外廣場則會舉辦各式文創市集，邀請特色產業設攤，4至6樓分別交由社會局與客家局使用。