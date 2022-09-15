中國教育部相關負責人今介紹，截至目前，教育部已陸續實施高中學業水準考試、加強和改進綜合素質評價、規範高考（大學入學考試）加分、實施強基計畫、推進高職分類考試、改革藝術體育考試招生等一系列具有四梁八柱性質的配套政策，分五批指導29個省（區、市）啟動了高考綜合改革。

前三批14個省份（第一批為上海、浙江；第二批為北京、天津、山東、海南；第三批為河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶）的新高考已平穩落地。第四批7省區（吉林、黑龍江、安徽、江西、廣西、貴州、甘肅）的新高考將於2024年落地，第五批8省區（山西、內蒙古、河南、四川、雲南、陝西、青海、寧夏）的新高考將於2025年落地。

與此同時，通過深化考試內容改革，高考命題的育人功能不斷強化。落實立德樹人根本任務，構建起引導學生德智體美勞全面發展的考試內容體系，進一步強化高考的育人功能與積極導向作用。加強教考銜接，提高命題品質，注重基礎，著重考查學生獨立思考和運用所學知識分析問題、解決問題等關鍵能力。增加使用全國統一命題試卷的省份，目前已達到27個。

中國教育部相關負責人介紹，十年來，高考改革體現了三個轉變，一是由考試評價工具到全面育人載體的轉變，二是由「解題」到「解決問題」的轉變，三是由「以綱定考」到「考教銜接」的轉變。