點新套餐，店家將招待「麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌」。（王品提供）★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

王品集團旗下牛排品牌－THE WANG，位於台中七期NTC國家商貿大樓，兩層樓的空間寬敞舒適，設計糅合了大理石、黑色與金屬元素，展現優雅又現代的氛圍。此外也以專業侍餐侍酒服務見長，現場由侍酒師為每位貴賓依照菜色嚴選佐餐酒。本次與麥卡倫威士忌合作，打破牛排搭配葡萄酒的窠臼。

本次THE WANG X MACALLAN聯名商品「麥卡倫威士忌菲力」於20日至12月31日限定販售，取美國Prime等級菲力牛排，外層裹上乾式熟成牛肉與雞胸，舒肥後香煎，以麥卡倫威士忌炙燒後，帶有香草香與橡木香氣，搭配以威士忌、依思尼奶油製成的沙巴雍醬汁享用，風味飽滿迷人，餘韻不絕，點此套餐再款待「麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌」，餐酒搭配，奶油與橡木溫暖的氣息更加盛放。套餐價格3080元，含麵包、開胃小點兩品、沙拉、湯品、甜點、飲品、麥卡倫威士忌酒心糖。

另外，加入王品瘋美食App會員，並於優惠好康領取麥卡倫獨家贈品兌換券，在活動指定期間前往THE WANG消費上述套餐即可獨享麥卡倫獨家贈品。20日至10月19日期間，可獲贈「品酩杯」乙組；10月20日至11月19日即可獲贈「麥卡倫黃金三桶12年50ML」乙瓶，均採限量供應。

除了牛排之外，喜愛海鮮的饕客也能於9月份起，在THE WANG嚐到產地直送新鮮馬祖淡菜，豐腴肥美，依思尼奶油、鹽與胡椒調味後，加入些許辣椒絲和黃檸檬增添清爽風味，每份售價880元，另可以1119元加購佐餐酒「Coteaux du Loir Blanc Domaine de Cézin」，豐富的花香像躺在棉花堆中軟中帶勁的白酒，搭配淡菜品嘗，顯得清新颯爽。

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