台鐵產工記者會舉行記者會，訴求交通部應重新評估留才方案。（陳君瑋攝）

近日又逢台鐵多事之秋。先是中秋節號誌燈故障3天才修好，以及前天（13日）平溪線兩度車撞落石，同一天監察院糾正台鐵涉挪用9成以上工程費作為網路行銷費；台鐵產業工會今（15）日赴交通部陳情要求交通部實質解決留才問題，交通部不能再將台鐵工程預算拿去網宣，置民眾安全不顧。

中秋前夕台鐵花壇至員林間號誌故障，導致連假期間396列次誤點，影響7.7萬名乘客，連假疏運任務重大失敗。台鐵產工秘書長魏豫綾表示，台鐵日常檢修保養、故障事件搶修，都仰賴第一線運工機電人員，但這樣的基本運作卻因台鐵長年不當管理而導致現今缺料缺人困境，「這次中秋搶修過程中還找退休電務人員回來協助，就是最離譜的證明！」

台鐵產工會員代表徐仲能痛批，台鐵運工機電的現場已經瀕臨崩潰邊緣，之前騰雲號復駛也要找老師傅回來，這次彰化號誌故障也是找老師傅回來，台鐵表面上看來每天都可以運行，其實都是硬撐，主風泵長草、車廂漏水都是看不到的問題，他也即將退休，很困惑未來是不是也會被再找回公司協助排除問題。台鐵產工會員代表陳品文則說，這已經不知道是產工第幾次來交通部前面陳抗，產工也多次召開記者會提出具體訴求改善，交通部與台鐵卻未根本改善，只想用公司化解決。

交通部長王國材本周一接連召開2場台鐵安全會議，再次要求台鐵盤點人才技術斷層並提出具體需求，不過魏豫綾指出，早在公司化之前，台鐵就面臨嚴重的人才流失問題，每年新人來了、卻同時流失更多有經驗的員工， 去年1月潮州車輛基地3死的重大職安事故就是因為「菜鳥帶菜鳥」，1人當3個人用才出事。像交通部近期與台鐵企業工會協商之後提出的留才方案僅僅加薪2千，從過去港務、郵政公司化案例，可以預料台鐵公司化前夕勢必有許多員工選擇提前離退。

前天監察院又糾正台鐵涉不當挪用工程管理費作為網路行銷費用，魏豫綾指出，現在還是台鐵局的體制底下，交通部就把台鐵重大工程費用拿去做網路宣傳，員工當然會擔心自己每日工作場域的工程是否也是被偷工減料？台鐵明明有預算，卻不拿來用在該用的地方，像台鐵很多設備如通訊已經超過使用年限，也有很多必須改善的流程，這些不更新，卻拿來把台鐵品牌包裝得好像很活潑，但這和鐵路安全一點關係都沒有。

台鐵產工提出三大訴求，包括：交通部應重新評估留才方案，實質解決留才問題；台鐵工程款挪用作為網路宣傳費用的問題，公司化後不能再發生；台鐵公司化相關子法制度建立、留才方案協商邀請台灣鐵路產業工會加入。交通部則派出路政司鐵工科技正陳祖安接受陳情書，針對台鐵產工的訴求，陳祖安僅以「帶回去研議」回應。