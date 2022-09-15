辱證嚴法師及慈濟為「下人」 新黨告周玉蔻（陳志 賢攝）

慈濟基金會執行長顏博文日前透露去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，引發資深媒體人周玉蔻不滿，連日抹紅慈濟是「中共自己人」，砲打證嚴法師，指慈濟會員自甘為「下人」，引發各界議論，新黨因不少黨員是慈濟會員，不甘受辱，今天上午前往台北地檢署控告周女公然侮辱、加重誹謗罪。

新黨律師陳麗玲提出大批慈濟捐款收據，證明不少黨員是慈濟會員，具有告訴權，並非告發。

陳麗玲說，周女所說的「下人」乃地位低下之人，有貶損他人社會評價之意，至於周女另稱慈濟「中共自己人」等語，顯然慈濟長期推動慈善、教育、醫療、人文、環保等志業之成果一一抹煞，且有使外界誤以為慈濟編造謊言抹黑陳時人，意圖使慈濟在外長久所建立之慈善名譽抹黑為政治打手，足以毀損慈濟基金會及慈濟人名譽。

慈濟慈善基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻無果，也勸他也不要浪費力氣，讓時任衛福部長的陳時中成為箭靶，雖然慈濟基金會發聲明，指媒體報導內容並非爆料，強調證嚴法師對疫苗的採購是本著慈悲為懷的心，好事要共同成就，但仍引發部分綠營人士不滿。

周玉蔻自11日起在臉書發文，批慈濟編造假故事攻擊陳時中，還砲打證嚴法師，指她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師為上人，但一般社會大眾為什麼也要被牽著鼻子？周女說法引發各界議論。

新黨認為，周玉蔻抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」。由於新黨內也有許多人是慈濟會員，為了替慈濟與全體會員討公道，對周玉蔻提出公然侮辱和加重誹謗的告訴。