2022九合一大選將屆，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中提出「廣設免治馬桶」政策，不料宣傳影片因偷窺舉動，被外界聯想至電影《熔爐》，引發性騷擾疑慮，也引來外界狂批、甚至被二創，昨在政大校園中就有人以此來惡作劇，害同學嚇到「挫屎」，陳時中受媒體聯訪被問及此事笑說，學校有學校的校規，符合就可以，他不會在意。

有政大學生昨天在臉書「NCCU政大學生交流板」貼出男廁照片，廁所隔板上竟然出現陳時中的頭像，讓PO文網友直呼「哪個北七貼的害我挫在褲子上」。網友也說，撇除選舉、性騷擾和褲子問題不談，這個裝置藝術達到從線上到線下、從虛擬到實體的新高度。但網友也表示已經將照片撕掉。

陳時中今出席競選市長美容美髮業後援會成立大會被問及政大學生以他的頭像來惡作劇，陳時中回應，學校有學校的校規，符合就可以，他不會在意；至於政大畢業的國民黨台北市長候選人蔣萬安也說「政大學弟有創意」，陳時中則直言，他覺得要創意，若以後別人創意在他身上，就要請大家多包涵了。

至於陳時中追逐得票率超過50％的目標，遭到藍營酸「支持周玉蔻，就是票投陳時中」，陳時中表示，各個新聞人都是獨立自主的個體，代表自己為言論負責，不需要把誰跟誰溝再一起，這是不好的。

對於台北市議員徐巧芯在臉書批評盜圖，但自己也被抓到有盜圖爭議，陳時中則說「對啦，他常常做這種事情我也不想批評。」