國民黨新竹市長參選人林耕仁15日續走基層，來到東區前溪里向民眾請安，林耕仁也宣布，下周三上午競選總部將正式成立，屆時具市政經驗的競選團隊夥伴也會一起出席，展現專業、堅強的執政陣容。

林耕仁15日在市議員黃文政陪同下，到東區前溪里向民眾請安致意，同時訪視95歲的朱玉霞奶奶，隨後也在永豐宮、頂溪埔福德宮參拜祈福。林耕仁表示，拜訪愈多里鄰，愈能感受市民期待市政改善，市民給予的意見和建議，也是他未來推動城市願景的基礎。

林耕仁也宣布，下周三將成立競選總部，他也說這次總部設置的理念，不只是「選舉總部」，而是「全民總部」，歡迎全家大小都來坐坐，聊聊市政、提供意見，他和團隊都會細心傾聽、認真思考，以解決市民問題為目標，爭取為市民服務的機會。

至於對手沈慧虹陣營批評，中華大學「遇藍就放水」，林耕仁再次強調，上周三提交中華大學論文相關資料，就有包含2份比對系統結果報告書，結果是符合學校現行規範，昨中華大學也再次確認這點，他贊成學校成立審議委員會，未來絕對會配合相關程序，並到場說明。

林耕仁說，自己從政以來遇到問題，絕不逃避也正面迎戰，面對潑髒水的指控，他的態度也不會改變，他也呼籲執政黨，不要讓大學自治成為政治鬥爭的犧牲品，他指之前柯建銘已將手伸進陽明交大，現在又要干擾中華大學的獨立審議，是最糟糕的示範。