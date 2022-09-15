國際咖啡連鎖巨頭星巴克（Starbucks）日前召開2022投資者日，星巴克全球執行副總裁、中國董事長王靜瑛（Belinda Wong）表示，將持續加大對中國的投資，到2025年在中國的門市數將達9000家，增加接近一半，預估在未來2到3年內，每隔9小時就有一家新的星巴克門市出現在中國。

財聯社報導，王靜瑛對投資者們表示，截至2022會計年度，星巴克中國總共有近6000家門市，註冊會員數達8500萬人，其中在過去90天內的活躍會員數達到1500萬人。

報導指出，隨著中國在2020至2030年間城市化率和中產家庭數量的持續增加，人均咖啡的消耗量也將穩步提升。星巴克將持續加大對中國地區的投資，希望在2025年將註冊會員數擴大至1.7億人，同時近90天活躍會員數量也較目前翻倍。在財務指標方面，星巴克中國希望在三年內將營收翻倍，同時將營運利潤翻4倍。

王靜瑛表示，按照星巴克目前的規畫，到2025年星巴克中國的門市數將達到9000家，與現有的數量相比要增加接近一半。用更生動的話說，在未來2至3年的時間裡，每隔9個小時就有一家新的星巴克門市出現在中國。投資回報率部分，在中國預期的投資回收期將在兩年以內。