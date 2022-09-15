美國聯邦參議院外交委員會於美東時間9月14日審議通過「2022年台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022)，總統府發言人張惇涵今表示，該項法案強化台美安全合作、深化台美經貿關係，及提升台灣國際參與等，有助於多方位促進台美合作夥伴關係。

張惇涵強調，總統府誠摯感謝美國參議院再次展現跨黨派對台灣的友好與支持。

張惇涵表示，台灣的立場向來是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。而該項法案還須經過美國參眾兩院的後續討論及審查程序，政府相關單位將持續關注後續進展，並與美國國會及行政部門維持妥善溝通，持續深化台美友好關係，並共同維護區域和平穩定與繁榮發展。

美國國會參議院外交關係委員會，美東時間14日星期三，以17票對5票通過了「2022年台灣政策法」，將送參議院大會審議。這項極受關注的法案，在外委會通過版本當中，仍然做了些微修改。

提案委員之一，參議院外委會主席梅南德茲表示，通過版本僅有些微修改，主要是象徵性部分，包括駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過部分改爲建議性質，但實質內容都有保留。