今天在大聯盟場上洋基以5：3戰勝世仇紅襪，他們派出左投柯特斯(Nestor Cortes)應戰，他繳出5局失1分的好表現，在隊友火力支援下力奪本季第10勝，自責分率2.70。而這場比賽雙方都沒擊出全壘打，洋基二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)手感火燙，5打數3安打貢獻1分打點，靠對方失誤上壘、得分，為本場比賽致勝功臣。
洋基和紅襪再次碰頭，此戰賈吉(Aaron Judge)擔任首棒開路先鋒，緊接著是「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)、托瑞斯，首局托瑞斯就貢獻安打，可惜球隊並未得分。5局洋基發動攻勢，托瑞斯在壘上有人時擊出一壘安打，紅襪捕手康納王(Connor Wong)出現暴傳，讓托瑞斯直接跑回本壘得分，取得3：0領先。
到比賽9局洋基仍以4：2取得優勢，托瑞斯再次幸運上壘，他擊出的外野飛球眼看就要被沒收，沒想到紅襪外野手艾爾孟泰(Abraham Almonte)沒有接住，讓托瑞斯直奔二壘，羅卡斯楚(Tim Locastro)則回本壘拿下第5分，紅襪全場出現3次失誤，真的相當要命。9局下他們追回1分，仍遭荷莫斯(Clay Holmes)封鎖，在主場吞敗。
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