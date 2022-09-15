據日本共同社報導，日本防衛相濱田靖一當地時間14日在華盛頓郊外的五角大樓與美國國防部長奧斯汀舉行會談。兩人強烈譴責中國8月發射彈道導彈落入日本的專屬經濟區（EEZ）一事，稱這是「事關日本的安全保障和國民安全的重大問題」。為了對抗中國等國開發的「高超音速武器」，雙方還同意啟動相關技術的聯合研究。濱田就加強防衛力和「相當程度上增加」防衛費表明決心，奧斯汀對此表示強力支持。

報導稱，濱田介紹了關於修改外交安保長期指針《國家安全保障戰略》等的討論情況，強調稱：「自己國家自己保衛的意願和能力很重要。將對包括所謂反擊能力（對敵基地攻擊能力）在內的一切選項加以探討，實現防衛力的根本性強化。」

奧斯汀表示：「中國在台灣海峽和日本周邊的挑釁行動非常會帶來不穩定。」雙方一致認為台海和平與穩定十分重要，並確認尖閣諸島（台灣稱釣魚台）屬於規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象。為提高美國以核武器等各種戰力協防日本的「延伸威懾」的可靠性，雙方同意深化閣僚間的討論。

中國、俄羅斯、北韓等國正在開發的高超音速武器被認為難以攔截。日美在今年1月由外長和防長參加的安全保障磋商委員會（2＋2）會議上同意對此展開聯合分析。雙方在此次會談中確認，將根據分析的進展情況推進攔截所需技術和構件的研究。