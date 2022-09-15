歐洲啤酒之星大賽於昨（14日）公布獲獎名單，SUNMAI金色三麥在競爭激烈的「蜂蜜啤酒」項目中獲金牌肯定。金色三麥餐廳推出今（15日）一日限定蜂蜜啤酒免費喝活動，16日至22日再享蜂蜜啤酒內用半價；此外15日至22日於SUNMAI BAR加購蜂蜜啤酒只要99元。

全球酒廠爭相角逐，堪稱「啤酒界坎城競賽」的「歐洲啤酒之星大賽」（EBS European Beer Star），SUNMAI金色三麥從40個參賽國家、超過2000款啤酒中脫穎而出，以「蜂蜜啤酒」成功獲得金牌。SUNMAI金色三麥本次奪金，讓酒廠歷年獎牌數量紀錄累計達63面，再次刷新自己保持的台灣最高紀錄。

歡慶摘金零時差！金色三麥餐廳全台門市推出15日一日限定活動，蜂蜜啤酒免費喝；16日至22日，連續一星期到金色三麥餐廳內用都享蜂蜜啤酒半價；除了門市內用優惠，即起全家、7-11蜂蜜啤酒限時第二件半價，還有各大通路摘金優惠。飲酒過量有害健康。