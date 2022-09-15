台灣與友邦貝里斯今天「異地簽署」海巡合作協定。這是兩國繼經濟合作協定後，再次強化雙邊合作夥伴關係。
簽署儀式在貝里斯海防巡防隊（BCG）總部舉行，邀請中華民國駐貝里斯大使錢冠州、貝里斯海岸巡防司令班奈特（Elton Bennett）與多位海巡部隊官員出席觀禮。
代表貝里斯政府簽署協定的國防暨邊境安全部部長馬林（Florencio Marin Jr.）說，台灣是貝里斯真誠的盟友與合作夥伴，而且兩國共享人權、民主與自由等普世價值。
馬林表示，很高興能與台灣駐貝里斯大使館共同努力完成並簽署協定，相信兩國能強化海岸巡防合作，提升貝里斯政府在執行海上搜救、打擊非法捕魚及防範海上跨國犯罪等任務，進而維護貝國海域安全，保障海洋資源。
錢冠州在致詞時感謝馬林與貝里斯政府的支持，讓台、貝兩國成功簽署海巡合作協定，為雙方的海巡交流合作開啟新的里程碑。
他期盼今後兩國基於平等互惠的原則，在海巡人員的訓練、海難搜救、漁業執法與打擊海上跨國犯罪等領域上推動交流與合作，分享知識及經驗。在兩國建交即將屆滿33周年，這項協定充分展現台貝兩國堅若磐石的邦誼，未來兩國也將持續合作，共同提升民眾福祉。
由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，協定採取「異地簽署」方式。先由中華民國海洋委員會主任委員李仲威簽署後，將約本由外交部寄送貝里斯，再由駐貝里斯大使館轉請馬林簽署後完成。
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