歐洲籃球錦標賽(EuroBasket)如今進入四強階段，台灣時間9/17(六)凌晨02:30即將上演西班牙碰上德國的雙強對決，根據歷史對戰，西、德的籃球國家隊近15年來曾經有過5次交手，5次對戰紀錄全部都由籃球強權西班牙取得勝利，不過距離兩隊上一次2017年9月交手也已經事隔5年，如今在歐洲籃球錦標賽四強關鍵戰役，德國依舊會對無敵戰艦俯首稱臣嗎？

加索(Gasol brothers)兄弟從西班牙國家隊退休之後，現在由埃爾南戈麥斯兄弟(Hernangomez brothers)接手成為西班牙隊的核心，目前效力於NBA鵜鶘隊的哥哥吉勒莫(Guillermo Willy Hernangómez)高大魁梧又不失靈活，弟弟胡安(Juan Hernangómez)近期因為出演Netflix的必勝球探而爆紅，下個球季將離開爵士轉往暴龍，身高稍矮於哥哥但外線投射能力更為出色。有兄弟倆撐場，歐錦賽至今7戰只在小組賽輸給比利時，值得球迷注意的是在四強賽之前，本屆歐錦賽西班牙都還沒有與歐洲最頂尖的對手有過交手機會。

德國陣容之中最為亮眼的是小跑車施洛德(Dennis Schroder)，他在歐錦賽場上場均可以為德國貢獻20.2分以及7.2次的助攻，可以說是本屆歐錦賽的第一控衛，魔術隊的小前鋒華格納(Franz Wagner)用兩分球和三分球都超過五成的命中率，為球隊帶來場均16.3分的挹注，效率極佳！歐錦賽目前戰績與西班牙一樣7勝1敗，但不同的是德國晉級四強之路可是通過重重考驗，小組賽擊敗過法國、小輸斯洛維尼亞(八月底的世界盃資格賽有先贏斯洛維尼亞一場)，最為人稱道的是八強之戰擊敗原本最具有冠軍像的希臘！本屆德國實力經過考驗、有目共睹。

本週六西班牙與德國的四強關鍵戰役雙方應該會攻守更為謹慎，雖然雙方得分能力都屬頂尖，但想要拿到冠軍門票重點還是會擺在防守，因此喜歡運彩的朋友們這場可以瞄準『小分』，至於讓分玩法方面，估計『德國讓分過盤』出現的機率較大。