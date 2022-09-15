嘻哈新人Hosea推出新專輯《三流藝術家》。（華納音樂提供）

嘻哈新人Hosea新歌〈我記得夢話〉創作靈感來自「夢境」，某一次午睡睡了很久，一起床看到手機時間顯示10：38分，瞬間襲來一股熟悉感，覺得曾經經歷過當下的一切，就在那時他立刻衝到錄音室拿起日記紀錄下這一刻；提到夢境，Hosea雖不常做夢，但熱愛演出的他，最近曾夢到唱歌唱到一半麥克風突然著火的惡夢，讓他醒來後也感到困惑，笑稱可能是壓力太大。

他分享夢與現實間的界限有時讓他感到模糊，尤其當做了一場轟烈的夢之後，醒來時的失落感以及覺得好像曾發生卻又說不上來的感受，讓他某天醒來想趁著夢中記憶還未消退時，利用饒舌臨摹出夢的模樣，想證明這些都「曾經發生」，儘管只在他的夢中。

Hosea自小接受藝術薰陶，集結過去在藝術和音樂中累積的能量，推出新專輯《三流藝術家》，並在〈我記得夢話〉MV中Hosea一人分飾兩角，同時扮演故事中的清潔工及畫家。導演特地在腳本中設計兩個截然不同的角色，表面上看似自信非凡的畫家，私底下其實靈感盡失，必須買下清潔工自創的畫作，才能維持自己在世人眼裏的「天才藝術家」。

MV背景採用3D場景建模，合成動態影像，每分每秒的每顆鏡頭、每個動態場景都要逐一對拍後製，一點空隙都不放過，只為呈現〈我記得夢話〉游離在夢中與夢醒之間虛實難辨的視覺感受。 浩大的工程讓Hosea笑說：「導演跟我說後期可能要做到2025年！」可見這次MV製作從前期到後期都充滿著難度，絞盡腦汁只希望帶給觀眾最震撼的聽覺、視覺享受。