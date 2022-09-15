9月17日上午10時將在捷運市政府站1號出口限量販售特製「千萬人次24小時紀念票」。（中捷提供／張亦惠台中傳真）

台中捷運累積運量已達成千萬人次，突破千萬人次幸運兒9日下午6點38分出現在市政府站，中捷公司董事長林志盈親自迎接並致贈365天不限次數免費搭乘的尊榮黑鑽卡，另經系統後端比對，有4名旅客同時間在其他站出站，中捷發出協尋，請4名旅客在12月15日前與中捷聯繫，將獲得365天無限搭乘的尊榮黑鑽卡。

中捷公司表示，經過系統後端比對，有4名旅客與突破千萬幸運兒同時間在不同車站出站，車站及電子票證卡號分別為四維國小站（悠遊卡卡號9122118911437378）、文心崇德站（一卡通卡號33513525954）以及大慶站（悠遊卡卡號6130130435及1000419002265775），已將名單公布於官網「最新消息」，提醒9月9日晚間有搭乘中捷的旅客拿出電子票證核對卡號，並請4名得獎人今年12月15日前致電中捷公司領獎，逾期失效。

除了破千萬人次當天活動外，中捷也持續舉辦慶祝活動，9月17日上午10時在捷運市政府站1號出口限量販售特製「千萬人次24小時紀念票」，現場還有「小綠綠快閃福利社」，販售小綠綠抱枕、工程圖摺疊傘、微型積木等熱門商品。

中捷公司表示，9月17日、18日上午11時到晚間8時，在市政府站1號出口廣場將舉辦「小綠綠市集」，現場結合各式特色店家，等民眾前來一探究竟。