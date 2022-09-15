男子從大林火車站第2月台一路往南走，甚至走下南側鐵軌，即使站務人員勸阻也不聽。（呂妍庭攝）

男子被送上救護車還不斷喊救命，請旁人幫忙叫警察，精神狀況疑似不佳。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林火車站上午9點左右突有一名男子闖入鐵軌，甚至在鐵軌上跑給警察追，警消經過半小時追捕，才在距火車站月台數百公尺處將男子制伏，而男子被送上救護車還不斷喊救命，請旁人幫忙叫警察，精神狀況疑似不佳。

據大林車站站務人員表示，約上午9點多，就聽到男子在車站外咆哮，接著男子走近車站櫃台，表示要買車票到雲林縣虎尾，因列車未停靠虎尾，男子改買到斗六車票，只是北上列車進站時，男子並未上車，反而從第2月台一路往南走，還走下南側鐵軌，站務人員制止時，男子聲稱要撿東西，因不聽勸阻，站務人員立刻通報鐵路警察和大林分駐所員警到場。

男子見員警到場，開始一路狂奔，員警在後追趕，先在榮林陸橋上方鐵軌一度將男子制伏，之後男子又脫逃，雙方再度你追我跑，跑了一段路才又將人逮住，並由警消、義消協助將人以長背板運離鐵軌，強制送大林慈濟醫院治療。

鐵路警察表示，該名精神狀況不佳的男子10點35分離開軌道區，10點39分強制送醫，目前已抵達醫院。