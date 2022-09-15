再3%就贏了？林佳龍指侯友宜「民調暴跌」 朱立倫怒嗆這句

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天稱與對手、國民黨籍新北市長侯友宜民調已經拉近，只要侯支持度再掉3個百分點，林就能當選。國民黨主席朱立倫上午揶揄，民進黨不曉得是在夢中相見，還是自己發明出來的，最後投出來的結果就知道。

朱立倫諷刺說，接下來民進黨再去做一個民調，做出來的民調結果一定是林佳龍最高，侯友宜最低，且林佳龍獲99％支持，侯友宜只剩1％支持，這樣「可以了吧」？林「這樣高興了吧」？