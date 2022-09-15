民進黨新北市長參選人林佳龍昨天稱與對手、國民黨籍新北市長侯友宜民調已經拉近，只要侯支持度再掉3個百分點，林就能當選。國民黨主席朱立倫上午揶揄，民進黨不曉得是在夢中相見，還是自己發明出來的，最後投出來的結果就知道。
朱立倫諷刺說，接下來民進黨再去做一個民調，做出來的民調結果一定是林佳龍最高，侯友宜最低，且林佳龍獲99％支持，侯友宜只剩1％支持，這樣「可以了吧」？林「這樣高興了吧」？
民進黨新北市長參選人林佳龍昨天稱與對手、國民黨籍新北市長侯友宜民調已經拉近，只要侯支持度再掉3個百分點，林就能當選。國民黨主席朱立倫上午揶揄，民進黨不曉得是在夢中相見，還是自己發明出來的，最後投出來的結果就知道。
朱立倫諷刺說，接下來民進黨再去做一個民調，做出來的民調結果一定是林佳龍最高，侯友宜最低，且林佳龍獲99％支持，侯友宜只剩1％支持，這樣「可以了吧」？林「這樣高興了吧」？
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。