宜蘭縣擁有許多自然無光害環境，山邊、海邊、田野鄉間都是極佳的觀星場所，宜蘭縣政府今年首次舉辦「2022蘭陽賞星樂目音樂會」，還有星空導覽、分享在地文史等活動，縣府邀請民眾，9月24日前來宜蘭縣南方澳豆腐岬風景區，體驗一場結合傳統與現代、老調與年輕的蘭陽專屬文化星空故事。

林姿妙縣長上任後力推夜經濟，除了廣受好評童玩節、溫泉季相繼推出夜間遊程，9月下旬再推蘭陽賞星樂目音樂會，音樂會以「蘭陽文化星空」為主軸，以廣闊太平洋、豆腐岬為背景，在徐徐海風的陪伴下欣賞蘭陽星空；音樂會將打造成「蘭陽文化星空故事集」，由蘭陽在地文史工作者莊文生老師擔任說書人，分享屬於蘭陽山裡、夜裡、平原的在地故事。

音樂會在當天傍晚6點開始，由宜蘭傳統樂器北管的「宜蘭暨集堂」開場，搭配蘭陽在地藝文團體「蘭陽交響樂團」及「宜蘭青年管樂團薩克斯風四重奏」，用動人旋律演繹宜蘭魅力。

2022蘭陽賞星樂目音樂會以「蘭陽文化星空」為主軸，以廣闊太平洋、豆腐岬為背景，在徐徐海風的陪伴下欣賞蘭陽星空。（圖/ 宜蘭縣政府提供）

宜蘭囝仔STACO結合傳統老調與新潮嘻哈吟唱新興宜蘭風格、新生代樂團新聲許含光溫暖嗓音等，在蘭陽星空下，襯著海風，享受聽覺視覺雙重感動，體驗一場結合傳統與現代、老調與年輕的蘭陽專屬文化星空故事。

音樂會期間，縣府邀請天文專家吳建德老師現場星空導覽，透過有趣的天文故事分享帶領民眾認識蘭陽璀璨星空；音樂會結束後，更帶領全體參與民眾星象導覽，讓對觀星有興趣的民眾可以留在現地聆聽專業的星象解說，了解星象知識。

宜蘭縣長林姿妙表示，音樂會選擇在海邊舉辦，相當愜意，在海風吹拂下聽音樂、欣賞星空，縣府盼能藉此帶動經濟與觀光發展，也邀請鄉親蒞臨南方澳豆腐岬風景區，感受蘭陽獨有的特色與魅力。

參與觀星民眾可回填活動回饋問卷，即有機會獲得宜蘭縣內五星級飯店住宿劵、餐券、在地伴手禮等限量多項好禮。縣府為服務搭乘大眾運輸的民眾，在蘇澳轉運站及南方澳遊客中心備有活動專車接駁。

2022蘭陽賞星樂目音樂會在9月24日舉辦，活動期間下午4點起至晚間10點。（圖/ 宜蘭縣政府提供）

9月24日活動期間下午4點起至晚間10點，提供兩班次雙向對開免費接駁服務。一由蘇澳轉運站至豆腐岬風景區（活動會場），約40分鐘一班、另由南方澳遊客中心至豆腐岬風景區（活動會場）約30分鐘一班。(廣告)