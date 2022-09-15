饒慶鈴競選總部15日首波政見主打社福。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴競選總部15日首波政見主打社福。（蔡旻妤攝）

爭取連任的台東縣長候選人饒慶鈴15日以「綻放社福、全齡照顧」為主軸，提出社會福利政見，除細數擔任縣長4年來的亮眼社福成績，也提出新政見為建構全面完善的社福系統，照顧好每1位台東縣民。她說，社會福利是幸福城市應提供給民眾的基本需求。

饒慶鈴感性地說，「台東人的幸福是我最大的幸福，這4年來我所做的，您一定看到了，也感受得到」她細數擔任縣長4年來的社福成績， 0到3歲幼兒專責醫師制度，近4年早產兒下降15％，全國最高生育補助、免費坐月子服務、全國第1個公私托月費一致。

饒也提及，馬偕及東基24小時兒科緊急醫療服務，開辦台東首次微型保單、全國首創60歲以上免費老花眼鏡，長照服務涵蓋率82％居全國第3，更讓縣民平均餘命增加1.15歲為全國第2等，交出亮眼成績單。

褓姆職業工會藍小姐抱著孩子，笑著說，這孩子不是她的，她是褓姆，她很感謝縣府把褓姆照顧得很好，比如補助健檢、發放快篩劑，讓她們這些「照顧者」可以健康地去照顧更多人。

「這是1個幸福城市所應該要提供給民眾基本需求」饒慶鈴受訪時表示，首場記者會選擇社福，是希望居住在台東的每1位鄉親都能有人陪伴。未來台東縣政府的社福是全齡照顧，從出生到死亡，台東縣政府都是鄉親最好的陪伴者，她也強調， 根據過去4年的民調，居住在台東的人幸福的比例一直維持在8成以上。

現場各領域的社福團體負責人分別身著特色服裝，有越南服、少數民族、廚師服、褓姆服等，代表不同職業別、年齡層、及工作別，「我們都是幸福台東的見證人！」，現場包含台東縣總工會、外籍配偶協會、多元移民關懷協會、新住民友誼聯盟協會、褓姆職業工會、台東市老人會、弱勢者關懷協會、社區照顧關懷據點、自閉症協進會、智障者家長協會等，皆以具體行動來支持饒慶鈴。