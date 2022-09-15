英女皇上周過世，全英國的運動賽事都因此停擺，不止英格蘭的各級足球聯賽停賽，蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯也同樣停賽一周，連帶受影響的還包括倫敦球隊的歐洲賽事，兵工廠在歐足聯歐洲聯賽小組賽主場對恩荷芬，由於比賽當日，倫敦將有悼念女皇的活動，警方無法調派人力應付比賽所需，因此要延期舉行。

兵工廠在第6輪比賽作客1：3不敵曼聯，雖然仍以5勝1敗暫居榜首，但領先同以4勝2和保持不敗的曼城和熱刺只剩1分。「槍手」在5連勝後提前遇到傷病潮，其中又以防守中場的位置問題最大，帕蒂（Thomas Partey）和艾蘭尼（Mohamed Elneny）同時受傷，必須起用比利時小將洛康加（Albert Sambi Lokonga），結果對曼聯時中路防守大開，被「紅魔」兩次的快速反擊殺死了比賽。

上周和周中的意外停賽，給了槍手喘息的空間，有媒體報導說，帕蒂已重返訓練，不排除在周日（9/18 19:00）作客對布倫特福德的比賽中復出，這對槍手來說絕對是利好消息。對手布倫特福德開季狀況極佳，前6輪2勝3和1敗，主場2勝1和無敗績，包括4：0大破曼聯，以及5：2擊潰里茲聯，本土射手托尼（Ivan Toney）以5個進球在射手榜與熱刺的肯恩（Harry Kane）並列第3。這場比賽對兵工廠是一大考驗，能否從敗仗中重回勝軌，或是苦吞二連敗？上賽季布倫特福德首度升上英超，便在主場2：0擊敗槍手，「蜜蜂軍團」成功保留了上季的主力，還在較弱的左路增添了3名生力軍，加上免費引進班來中衛本米爾（Ben Mee），實力較上季進一步提升，相信會在主場跟槍手合演一場精彩的對攻戰。推薦玩法：（大小總分）2.5球大。

曼城周末作客對狼隊（9/17 19:30），焦點定必是挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）的進球秀，他本季為曼城在各項賽事出賽9場，攻入驚人的13球，其中6場聯賽進10球包括連續兩場帽子戲法，上周為曼城在歐冠首秀進2球，周中面對老東家多特蒙德又攻入致勝球。哈蘭德今年才22歲，他的巔峰時期可能還沒有到來。狼隊上季踢出優異的防守數據，本季前6輪只失4球也冠絕英超，但狼隊欠缺進攻，6輪進3球與西漢姆聯並例倒數第一。在夏季轉會窗關閉前從斯圖加特引進的奧地利前鋒卡拉伊季奇（Saša Kalajdžić），第6輪對南安普敦首次上陣只踢了半場就受傷離場，經證實為左膝前十字韌帶撕裂，已經動過手術，今年恐怕不會復出，狼隊於是從自由球員市場中簽下沒有合約在身的前西班牙國腳迪亞戈.科斯塔（Diego Costa）應急。科斯塔曾經踢過切爾西，在場上是動作粗獷的「惹火油物」，曼城球員必須小心他的小動作。兩隊實力基本上有些差距，曼城近4次碰上狼隊都贏球，其中3次更是讓分過盤，包括上賽季作客大勝5：1，因此有理由相信，曼城可以順利過關。推薦玩法：讓分曼城(-1)勝。