裕德藝術幼兒園教保員莊絜茵，營造創新活潑的主題課程及豐富的學習區素材，讓孩子從遊戲中啟發五感經驗。（新北市教育局提供）

即將榮退的屯山國小廚工簡葉真秀，廚工生涯長達34年，深獲親師生愛戴。（新北市教育局提供）

表彰公私立幼兒園教保服務績優及資深人員長年付出的貢獻，新北市教育局日前辦理績優暨資深教保人員表揚大會，其中三芝幼兒園楊佳靈，領有普通與特教教師雙重證書，並具備心評人員鑑定及國際資訊能力認證資格，因應少子化，為穩定幼生來源，她發展在地化課程，透過「來去洗衫窟仔」主題，引發兒孫輩看見阿公、阿嬤用手洗衣的「社區意識」，不僅保留珍貴的文化，也將生活經驗與探究學習精神融入主題課程中，讓學習變得有趣又有意義，因此獲獎。

教育局指出，今年榮獲表揚者共50位，包括績優教職員工35位、資深人員15位。得獎者有主任、教師、教保員、廚工與職員，每一位得獎者都在各自專業領域中，用心守護幼童的身心健康。

思賢國小附設幼兒園主任高櫻芷，深耕在地24年，曾獲得新北市服務績優教師及推展原住民族教育有功人員殊榮，處事圓融開朗樂觀，妥善擘畫園務發展，善於整合內部與外部資源，發展在地課程，並多次攜手教師團隊參加幼教之光及教學卓越獎等甄選均榮獲佳績，促優園內教師專業成長，凝聚良好向心力，建立幼兒園金字口碑。

裕德藝術幼兒園教保員莊絜茵，結合每次主題課程單元內容，用心布置教室環境，營造創新活潑的主題課程及豐富的學習區素材，如透過西遊記戲劇表演機會，讓孩子從表演遊戲中，啟動視覺、聽覺與觸覺等五感經驗，為課程灌注創新元素，更提昇了幼兒口語發表及肢體伸展的表達力。

即將榮退的屯山國小廚工簡葉真秀，廚工生涯長達34年，深獲親師生愛戴，守護孩子健康的初心始終如一，不僅經常主動研發適合幼兒口味的健康、美味菜單，並精準掌握出餐時間，保留食材的新鮮營養；另透過變化烹調技巧與擺盤藝術，促進孩子食慾，也改善了偏食的習慣，並主動修剪校園花木及清除落葉，可說是幼兒健康的最佳守護天使。

教育局長張明文表示，新北市打造優質、頂尖的教育環境，增設公共化幼兒園183班、準公共幼兒園821班，提供近5萬名幼兒就讀平價優質幼兒園機會，減輕家長經濟負擔，是全國收托數最高的縣市。這些教育成果是新北市幼兒教育人員用持之以恆的愛與關懷，點滴努力而成。在這波疫情中，感謝所有幼教人員不畏辛勞、堅守崗位守護幼兒健康。