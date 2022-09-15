美國參議院外交委員今通過「台灣政策法案」，被視為1979年中華民國與美國斷交以來，美國再次大幅改動對台政策的具體行動，勢必觸動「一個中國」敏感神經，台北市長柯文哲今天被問及此事，以前副總統呂秀蓮提出的開藥觀點為例，將法條形容成醫生開藥，所有藥不能一次吞，藥物跟中毒是兩回事，若執行不恰當反而會有害，後續的發展要保持嚴謹態度追蹤。

前副總統呂秀蓮日前表示，「台灣政策法」對台灣是遲來的正義，但「生病時要吃藥，吃藥也不是一次全部吞下去」，這時候兩岸烽火連天、動輒得咎，若真的逐條通過，會帶給兩岸怎樣的風暴，值得大家審慎思考。

柯文哲今上午出席台北市全民國防教育訓練中心揭牌活動，會前受訪被問及美參議院外委會通過「台灣政策法案」，柯表示，台灣是國際社會的一份子，不應該被屏除在國際秩序之外，此法案在美國引起很多國會議員討論，台灣在世界上被看到是好事。

柯說，現在在外交委員會通過，還要經過美國參議院通過，再送到眾議院，「時間還很久啦，最後還要總統簽署才能夠真正落實執行，到底中間條文會怎麼改都是未知數」，且認為呂秀蓮的言論挺有道理，「生病醫生會開藥，不能說醫生開三天份的藥，一次全部吞下去」，強調法案通過是一回事，怎麼執行是一回事，後續的發展要保持嚴謹態度追蹤。

另被媒體問及是否會擔心執政黨藉此操作抗中保台議題，柯重申，台灣應當在國際上被看到，也應當參加國際社會，不過不是把所有藥一次吞，藥物跟中毒是兩回事，當執行不恰當反而會有害，這件事反而應該更加謹慎。

而民進黨副秘書長林飛帆昨受專訪表示，柯文哲認為「保台不需要抗中」，是很典型的失敗主義、投降主義的言論。柯文哲無奈表示，那些喊口號的做了什麼準備努力？

柯強調像自己整天被抹紅的人，才是真正有在做準備的。柯並強調成立全民國防教育中心，也是準備許久，後續還會推出訓練課程，公務員調訓計畫，任務編組以及與軍方合作平戰轉換，這是大學問。柯最後表示，俄烏戰爭還是給台灣很多啟示，該準備要準備，「我最討厭每天喊口號什麼事都不做。」