78歲婦人長期為左腿麻痛所苦，近月症狀加劇影響睡眠和行走，經多方治療仍無好轉，輾轉至新竹台大分院新竹醫院骨科就醫，醫師評估後，通過不到1公分的傷口，操作原子筆一樣細的脊椎內視鏡放鬆神經，病人症狀得以緩解，當天即可下地走路。

婦人就醫時，經醫師仔細評估發現，疼痛範圍自左臀部延伸至大腿外側和小腿外側，為左側腰椎第5條神經根負責的區域，回顧病人在他院所做的核磁共振，該神經根確實受到退化狹窄壓迫，影像也與症狀相符。

經討論後，婦人選擇接受脊椎內視鏡手術，醫師通過不到1公分的傷口，操作原子筆一樣細的脊椎內視鏡即可放鬆神經，讓症狀得到緩解，婦人當天即可下地走路，術後第2天出院，也只需配戴軟護腰保護不需背架，目前已追蹤2年疼痛未復發。

新竹台大分院骨科部醫師王俊傑說明，脊椎內視鏡是比微創更微創的手術，傷口相較於傳統手術和顯微鏡通道手術小，傷口小、破壞少，因此術後恢復快，病人大多手術後1到2天就能出院。

脊椎內視鏡手術是結合醫學工程與醫師手藝的手術方式，需耗費心力和時間才能熟練，團隊數年前引進最新脊椎內視鏡手術系統，迄今已完成近百例各式脊椎內視鏡手術，涵蓋頸椎、胸椎、腰椎各處的病灶。豐富的經驗、技術累積，結合專業醫療及完善設備，如術中神經監測系統等，也提升手術安全性。