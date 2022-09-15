疫後全台拚振興，不過新北市議會民進黨團質疑，新北疫後觀光推廣努力不足、無法提出新的創意，光是旅館住宿人次都在六都敬陪末座，大家都想在新北住宿。侯友宜坦言疫情還是有影響，但新北住宿平均還是有40％以上，會創造更多觀光旅遊價值，好還要更好。

今日總質詢由新北市議會民進黨團議員廖宜琨、鄭宇恩、鍾宏仁、彭佳芸、黃俊哲、周雅玲聯合質詢。

廖宜琨指出，新北市有山、有海、有城市、有鄉村，各式各樣的觀光型態，但新北市在交通部統計旅館住房的表現中，今年1到6月，新北觀光旅館住宿人次才5萬8386人次，是六都最後一名，連倒數第二的桃園市也有8萬9730人次。

廖宜琨說，這麼多旅客選擇來新北市觀光，樹林有山佳車站、鶯歌有陶瓷、三峽有藍染，一天絕對玩不完，但旅客卻都不留在新北住宿，是旅館不夠、觀光景點不夠，還是行銷成果有問題，市府都要檢討。

鄭宇恩也說，攤開各縣市推出的觀光補助，嘉義市有Q碰券加碼每位1000補助金，500可以抵房費，還有嘉遊金補助，高雄市則有住宿「周間補到千」，台南也有好康券，台中更有「享住台中」千元住宿補助，新北卻只有滿300抽iPhone的抽獎活動，誘因不足。

鄭宇恩也說，上個月高雄市舉辦旗津風箏節，短短兩天，就創造超過7萬人次到訪，新北市在20年前就開始在北海岸舉辦風箏節了，但效益都沒有高雄這次來的好。

侯友宜說，新北觀光旅遊這段時間帶動非常多人潮進來，新北人次不是最多，但旅宿比例不是最差的，都在中段班，新北佔比46％，北市31％；觀旅局長楊宗珉也說，交通部觀光局統計分一般旅館與觀光旅館，新北平均還是有40％以上。

侯友宜說，除滿300抽獎，還有推住一晚、送一晚等優惠，他強調，光靠補助沒辦法推動整個觀光休閒， 新北除觀旅局、經發局，還有農業局、教育體系、民政體系動起來，讓新北觀光休閒產業蓬勃發展；石門風箏節他也強調一定會續辦。

另黃俊哲說，新北市研考會花了5000萬的預算設計規劃新北NewTaiPay電子支付平台，但多數市府局處官員皆未使用過新北幣，也不了解其用處，與其花費大筆預算在開發同值性的APP，不然拿來宣傳新北市的觀光，帶動新北經濟。

彭佳芸則說，新北市缺少大型展演空間，國際知名表演到台灣表演，常獨缺新北，對市民來說是一大損失；鍾宏仁也說，現今台灣已與病毒共存，開放國門的曙光，新北要好好思考，如何透過城市行銷，吸引更多外籍觀光客。

周雅玲則說，新北在推廣觀光的同時，應該將所有行政區內的特色文化、建築、歷史凸顯出來，並將這其串連，帶動整個城市的觀光。這次「公車5元走透透」仍有些行政區的觀光地點沒被納入規劃，市府應立即改善。