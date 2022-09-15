《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》歐洲大師夏季賽(European Masters Summer)作為歐洲次級聯賽的主戰場，來自歐洲各地的新銳選手，等著在大師賽的舞臺上一展身手，並期待能朝更高級別的聯賽邁進。本屆賽事經過小組賽為期8天的賽程之後，晉級至8強淘汰賽的隊伍如下：GW戰隊(法國賽區)、X7戰隊(北歐賽區)、LDLC戰隊(法國賽區)、達斯提(北歐賽區)、DBS學院(法國賽區)、VITB戰隊(法國賽區)、UOL.SE戰隊(德國賽區)、異教徒TH(西班牙賽區)。從晉級名單來看，法國賽區(LFL)是本屆賽事的最大贏家，晉級的8支隊伍中，有半數都來自法國。

8強淘汰賽採BO5(5局3勝制)，賽程為期4天，自9/15(四)至9/18(日)，並於每日的晚間23:00(台灣時間)開打。本週六(9/17)即將上演精彩的法國內戰，由BDS學院對上VITB戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

9/17(六) 23:00 VITB戰隊@BDS學院，推薦：「大4.5(局)」

先說兩隊今年在自家賽區的狀況，雙方可謂是棋逢敵手、實力相當，今年春、季兩個賽季，雙方總計交手過9局，BDS學院以5勝4敗，僅是多1勝的成績，略優於VITB，兩隊的歷史戰績差距不大。LFL夏季賽兩隊最後一次交手，雙方大戰超過40分鐘才分出勝負，最終由BDS學院拿下勝利，全局BDS學院打出19個擊殺及7.36萬的經濟，不過VITB的表現也有15個擊殺及7.32萬的經濟，兩隊實力仍在伯仲之間。

再說兩隊今年夏季在歐洲大師賽的表現，小組賽BDS學院的籤運不錯，與異教徒TH、SK.P遊戲(德國賽區)、勇氣VPG(巴爾幹半島賽區)等隊伍同在C組，對手實力不算太強，BDS學院也輕鬆收獲6勝0敗的戰績，以小組第一的成績晉級8強賽。相較之下，VITB的籤運稍差，在小組賽中與UOL.SE戰隊、巨人GIA(西班牙賽區)、Z10電子鯊(波蘭賽區)等強隊同在A組，其中UOL.SE及巨人都是實力足以晉級8強，甚至是4強的隊伍，激戰過後，最終VITB以4勝2敗、小組第二的成績，總算是晉級8強賽。

從歷史交手紀綠，或是近期在歐洲大師賽上的表現，都說明雙方的實力非常接近，無論是BDS學院或是VITB勝出，也都不令人意外，另外加上兩隊過去就有打滿5局的紀錄，本場比賽雙方有機會打好打滿，推薦可買大4.5(局)。