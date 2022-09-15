美國聯邦參議院外交委員會於美東時間9月14日審議通過「2022年台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022)，外交部副發言人崔靜麟今天表示，外交部將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本屆國會有限會期中，能夠促成這項立法往前推進。

根據美國立法流程，法案接下來將送交參院全院審理，並且要在明年1月本屆國會期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

外委會通過的「台灣政策法案」版本略有修正，包括包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。不過原先版本計劃未來4年提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金，修正版已指明是「無償」的軍事援助，且加碼第5年提供20億美元。

崔靜麟說，對於美國參議院外交委員會審議通過「台灣政策法案」，表達對全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、協助台灣國際參與、反制中國脅迫等重大議題的堅定支持，再次以具體行動展現跨黨派對台灣的友好力量與支持，外交部表達最誠摯感謝。

《中央社》報導，對於駐美代表處更名改為「國會意見」的建議性表達，並刪除美國在台協會（AIT）處長任命須參議院同意的要求，駐美代表蕭美琴接受訪問時已過去擔任立委的經驗說明，立委常想以決議文決定行政部門政策，但憲法體制上有權責分工，國會議員對政策走向有其重要意見。

蕭美琴指出，最後通過的版本之所以調整，一部分是因為立法技術，另一部分是有議員認為現在應該聚焦在台灣安全議題，在討論過程中各種意見都顯示對台灣安全的關心。