民進黨台北市長參選人陳時中遭對手猛攻疫苗採購議題，疫苗成為選戰焦點，台南市長黃偉哲表示，藍營在台北市選戰策略是打疫苗、做人格毀滅戰，整場選戰聚焦疫苗已溢出台北市長選舉主題外，「這種作法怪怪的」。

黃偉哲今天受訪指出，陳時中競選團隊是臨時組合而來，看得出來整個團隊在選舉期間仍在磨合中，但，藍營從陳時中還在擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時，就一直在打疫苗的議題，事實上，藍營就是一直在老調重彈。