歐洲議會於14日投票表決支持2030年將歐盟能源結構中可再生能源達到佔比45%的目標，為與27個成員國進行談判以在年底前敲定文件，以舖平能源轉型道路。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在14日年度歐盟情勢咨文中向議會發表談話時說，烏俄戰爭是：「是對我們能源的戰爭，是對我們經濟的戰爭，對我們價值觀的戰爭，對我們未來的戰爭」。

是對我們能源的戰爭，是對我們經濟的戰爭，對我們價值觀的戰爭，對我們未來的戰爭

歐洲議會議以418票贊成、109票反對和111票棄權通過了2018年再生能源指令的新修訂版，這是去年提出的「適居55氣候方案」的一部分，用意在於10年內將溫室氣體排放量減少55%。

如果歐盟成員國在今年年底會即將舉行的會談中確認這一目標，那麼到2030年，歐盟將強制執行在整體能源結構中實現45%再生能源的目標。中右翼歐洲人民黨 (EPP)的德國歐洲議會議員、這項提案的首席談判代表皮柏（Markus Pieper）對此表示：「這是歐洲能源轉型的好日子，」

這是歐洲能源轉型的好日子

45%的目標高於成員國6月份批准的40%，這一決定沒有考慮到烏克蘭戰爭的後果以及歐盟委員會5月份提出的REPowerEU計劃，該計劃向上修訂了這一目標。為實現歐盟範圍內的目標，每個歐盟國家將必須實施至少2個跨境電力項目，對於年用電量超過100太瓦小時(TWh)的會員國，甚至會需要承擔實施3個跨境電力項目。

Dear European friends, Ms.Ursula @vonderleyen. Unspeakably glad to see you wearing Ukrainian colors 🇺🇦 in the EU Parliament – colors of freedom and courage. Another support manifestation, which is felt not only by me, but also by all Ukrainians. Thank you for being with us! 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/ryjcWc6WPz — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 14, 2022

歐洲議會的綠黨和左派則試圖推動到2030年實現55-56%的更高可再生能源目標，以期望2040年實現100%的可再生能源、激進左派也反對在再生能源的定義中保留生質能源（Biomass生質燃料）。

歐洲議會議員們最終還是支持將生質能源能納入歐盟的再生能源組合。但其水平不應超過2017-2022年記錄的平均水平，因為生質能源佔歐盟再生能源近60%。雖然議會文件顯示會逐步淘汰生質能源，但並未明確指出什麼時候會結束，這讓環保主義者和左派很不滿意，他們呼籲2030年就要完全淘汰生質能源。

法國籍的歐盟議會議員托桑（Marie Toussaint）「你們之中一大堆人的提議是為了氣候而繼續焚燒森林（指生質燃料與能源），儘管如此，該案文仍將終止發電廠使用的生質燃料的補貼，並準備將棕櫚油和大豆從交通工具生物燃料排除在外。