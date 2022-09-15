林姓數學老師曾任教泰北高中，2018年遭學校資遣，但67歲的林男，每天早上仍到校聲稱要教課，自2021年3月起10個月內，侵入校園122次，讓校方不堪其擾，提告無故侵入他人建築物，士林地檢署日前偵結，依法提起公訴。

林男在泰北高中任教34年，4年前，校方評估他不適任，報教育局核准後予以資遣，林男不服提起民事訴訟，經法院判決雙方僱傭關係已不存在，但他不願繳回教師證，每天早上8點到學校，待在教務處要求上課，無奈學校減班，早已無課可上，他還拿看版抗議，讓學校不勝其擾。

林男從去年1月，已侵入校園4次，遭法院判處拘役得易科11萬餘元，他仍在去年3月起，不顧學校警衛攔阻侵入校園並待在教務處，校方人員要求他離開，他仍不願退去，經過半年，校方忍無可忍只通知警方到校，逮捕李男並帶離校園。

起訴書指出，林男明知自己不是泰北高中教職員，應該先在大門警衛室換證，得到校方同意才能夠進入，自去年3月底起，幾乎每天到校，放假期間就休息，共122次侵入校園，檢察官依無故侵入他人建築物罪起訴。