藝人白冰冰曾因為愛女白曉燕的命案，數度發表反對廢死團體的意見，昨(14)日白冰冰出席白曉燕文教基金會25周年活動，宣布卸下董事長一職，再度提及反對廢死的立場，直呼著「我也沒有下一代，我幹嘛管人家？但這是基本道義，有賞有罰。」

白冰冰在活動宣布，下任白曉燕文教基金會董事長將由林文勝接任，表示基金會成立25年，共捐出近4千萬元，幫助3907位警察子弟。白冰冰也很關心台南殺警案，她痛心表示：「我沒停止過，廢除死刑沒有在法律上通過，我還是那顆最大石頭，我也沒有下一代，我幹嘛管人家？但這是基本道義，有賞有罰。」更透露當時看到新聞也在落淚。

而白冰冰8月底也在臉書表達堅定的反廢死立場，以及聲援台南殺警案的過世員警，表示自己對於家屬痛苦感同身受，認為廢死聯盟簡直在擾亂社會、助長惡徒氣焰，「他們口口聲聲說的人權，不知標準為何？犯下了泯滅人性的錯誤，已是非人類，如何享人權？」並痛批廢死團體理想不知道會把台灣帶到哪個地方。

反廢死的文章也引起相同想法的網友共鳴，「癈死聯盟是否可以接受，壞人殺死自己的家人？天地不容的事，慈悲為懷和人權，也要看看情況如何？是非曲直了嗎？」、「感恩冰冰姐為我們大家發聲！」、「感恩冰冰姐為我們大家發聲！」、「冰冰姐所言極是正確、不要用廢死來替泯滅人性的人撐起保護傘、唯有死刑才能喝止亂源。」