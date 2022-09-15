推薦賽事 : 9/16(五) 17:00，廣島東洋鯉魚@橫濱海灣之星 (系列賽首戰)

日本職棒例行賽賽程剩下最後三週，央聯第三名之爭仍是難分難解，廣島東洋鯉魚目前僅落後第三名的阪神虎1場勝差，仍有希望搶下央聯最後一張季後賽門票。本週五廣島將作客橫濱海灣之星進行二連戰，本季廣島面對橫濱對戰成績是15勝8敗，9月初更在主場三連勝橫掃橫濱，對橫濱打得得心應手，本週末又將遇到橫濱的後段投手輪值，非常有機會延續對橫濱的連勝紀錄。

廣島在明星外野手鈴木誠也赴美發展後，長程火力受到大幅削弱，本季團隊全壘打83支排名央聯第四，但廣島打線具有優異的纏鬥能力與基本功，本季得點圈打擊率0.287、犧牲短打成功率84.9%都高居央聯第一，靠著打線串聯及出色的戰術執行力，仍維持不錯的得分效率。但廣島季中簽下的明星外野手秋山翔吾日前因身體不適下二軍休養，若秋山翔吾在爭奪季後賽席位的關鍵時刻持續缺陣，廣島的進攻戰力勢必會受到嚴重影響。

橫濱主砲奧斯丁(Tyler Austin)本季因傷勢問題直到8月才重返球場，目前也僅能以代打出場，全季僅有17個打數，對比上季敲出28發全壘打的亮眼成績，本季對橫濱打線貢獻度相當低。而橫濱本土打者除了牧秀悟及佐野惠太有較穩定的成績外，其餘打者皆乏善可陳，目前排名央聯第二的橫濱要進入季後賽應不成問題，但要在季後賽走得長遠仍須奧斯丁重拾上季的重砲身手。

此戰雙方先發投手預計會是廣島的大瀬良大地面對橫濱的上茶谷大河。大瀬良大地本季退化嚴重，自責分率4.51是生涯最差紀錄，但大瀬良大地本季對橫濱投得虎虎生風，先發出賽5場都是優質先發，對戰自責分率僅有1.42，可說是橫濱本季的大剋星。上茶谷大河賽季的前10場先發有4場投不滿5局就被打退場，自責分率高達5.15，荒腔走板的表現被球隊下放二軍調整。上週上茶谷大河重返一軍面對阪神虎，主投5局僅失2分，但也送出3次保送，控球問題仍是一大罩門。

橫濱9月牛棚狀態不佳，自責分率高達4.36，橫濱近期的勝場數多是倚賴前段輪值投手吃下大半局數所貢獻，後段輪值先發投手如果早早被打退場，橫濱的牛棚往往只會火上加油。以上茶谷大河近兩季的投球成績觀察，要封鎖廣島打線機會渺茫，加上橫濱進攻接續能力不佳，此戰面對廣島恐怕仍是凶多吉少，因此筆者看好廣島能在客場持續壓制橫濱，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。