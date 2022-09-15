元晶（6443）股價近期高檔整理，投顧研究機構指出，隨擺脫過往固定報價之低毛利訂單枷鎖，預估元晶第三季毛利率將季增4.8個百分點、至11.4％，給予「買進」投資評等，並將目標價由45元拉高到53元，潛在上檔空間逼近3成。

因部分舊訂單採取固定報價形式出貨，在多晶矽價格於過去二年暴漲的情況下，元晶毛利率表現相對承壓，金控旗下投顧研究機構指出，根據元晶經營管理階層表示，此訂單已於8月全數出貨完畢，加上大尺寸規格模組陸續出貨，以及疫情因素排除下，法人預估元晶第三季營收將季增25％，至23.6億元。

法人估計，元晶今年獲利將大幅躍進，每股稅後純益（EPS）從去年的0.1元，成長九倍以上、至1.05元，明年再翻揚1.5倍、至2.64元，2024年續攀高到3.18元，展現極強勁獲利動能。

金控旗下投顧法人說明，元晶的美系客戶為降低來自陸系供應商的地緣政治風險，已與元晶在太陽能屋頂電池片上合作研發二年以上，元晶經營管理階層預計將於9月開始放量、第四季則將成為主要供應商。此外，根據法人所做供應鏈訪查，衛星客戶第二代衛星預計將於第四季底至明年第一季發射，元晶也是其衛星太陽能電池片主要供應商。由於此兩項專案拉貨動能較原先強勁，元晶宣布將於第四季新建產能，預期最快於明年第二季開出。