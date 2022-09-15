高雄一名22歲高職生被學校老師發現有異狀，15日上午約9時許向警方報案後，轄區前鎮警方會同消防隊人員前往，並經屋主同意破門後，發現男學生坐在床墊上，人尚有意識，救護人員緊急搶救並送醫救治，詳細原因警方還要進一步釐清。

該名男學生送醫時意識昏迷，經急救過後恢復意識轉往加護病房觀察，醫生擔心有吸入性嗆傷，因此目前轉往加護病房。

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