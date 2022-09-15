男騎單車性騷擾16起 北市警方拘提到案建議羈押

日前在北市松山區竊取Ubike的34歲熊姓男子，遭松山分局逮捕後，警方發現他涉及多起性騷擾案，遂立即通報婦幼警察隊協處。

婦幼隊清查，發現熊嫌自9月7日起，共在北市犯下16件性騷擾第25條刑事告訴觸摸案件，地點遍及松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林區，性騷擾態樣均為騎乘腳踏車隨機觸摸被害人。

婦幼隊彙整熊嫌性騷擾相關資料後，報請檢察官指揮偵辦，昨日待熊嫌因竊案遭台北地檢署交保後，立即將他拘提到案，今日移送台北地檢署，並建議聲請預防性羈押，啟動社安網機制。

婦幼隊表示，針對性侵害、性騷擾累犯都會分析比對，提醒各分局提區社安網來討論；這次除立即報請檢察官指揮偵辦，建議聲請預防性羈押，主動填寫「公共安全風險評估量表」，建立社會安全的暴力風險評估，將危險程度量化，依照風險嚴重程度，啟動社安網機制，由警政、社政、衛政等網絡機構協力防治再犯。