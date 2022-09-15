林姓男子12日送醫，隔天不治，事後家屬指控其同事涉嫌殺人。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

原鄉部落驚傳凶殺疑雲，南投縣仁愛鄉一名林姓男子12日與劉姓、田姓同事酒後起口角遭狂毆太陽穴，造成頭部重創送醫，急救仍宣告不治，家屬報案指控林男遭同事殺害，檢警將擇期解剖遺體釐清死因並展開調查。劉、田2人被依傷害致死罪嫌移送，檢方複訊後分別諭令15萬、1萬元交保。但因劉男找不到人籌錢交保，檢察官於昨（14）日晚間22時許，改聲請羈押，法院於今日上午10時許，裁定羈押。

據了解，28歲林姓男子與劉男、田男都是工作上的同事，警方初步調查，12日上午11時許，林姓男子酒後疑與劉男、田男起口角，遭2人毆打，林男被打後還跑到部落雜貨店繼續買酒，回程路上曾與居民閒聊，居民指稱當時林男並沒有異狀，下午2時劉男、田男卻發現林男倒臥一處工寮路邊報案，可能是因為曾毆打過林男，心生畏懼才稱不認識。

救護人員指出，當時劉男與田男駕駛小貨車將林男載到廬山溫泉前方與救護車會合，當時救護人員曾詢問他們與傷者關係，他們均聲稱不認識傷者，而林男外觀也看不出明顯外傷，才被當作是酒後路倒患者送醫。

警方強調一切仍在偵查中，至於林男是酒後與劉男、田男起衝突，導致傷害致死，或是在工寮喝酒後，因重心不穩從工寮跌落邊坡傷重不治，除了調閱相關監視器影像外，檢警19日將解剖遺體以釐清死因。

劉、田2人訊後被依傷害致死罪嫌移送，檢方複訊後分別諭令15萬、1萬元交保。但因劉男找不到人籌錢交保，檢察官於昨（14）日晚間22時許，改聲請羈押，法院於今日上午10時許，裁定羈押。