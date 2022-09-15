【LIVE直播】擋疫苗「高官」藍點名沈榮津、薛瑞元 衛福部最新回應｜2022.09.15

立法院國民黨團今（15）日舉行記者會，指控去年工商協進會本欲捐贈250萬劑BNT疫苗，但被時任衛福部次長的薛瑞元、行政院副院長沈榮津阻擋，工商協進會理事長林伯豐更在去年6月19日接到行政院高官的電話，要工商協進會「不要為政府找麻煩！」對此，衞福部薛瑞元部長親上火線回應，表示這全部是指控者在作夢，「本人及衛福部絕對沒有去擋任何疫苗採購。」

國民黨團總召曾銘宗表示，去年疫情爆發時，工商協進會要捐贈250萬劑BNT，去年6月15日洽詢衛福部，6月17日工商協進會理事長規畫要去見時任衛福部次長薛瑞元，由他來聯絡，後來便傳出要原廠授權書等「八大條件」。6月17號國會聯絡人告知他薛瑞元已知此事，之後就沒下文也未安排見面。

針對此指控，薛瑞元講起小故事表示，前幾天晚上睡到一半，被老婆激動踢醒，說她夢到一起爬山，結果她跌落到路邊小斜坡，而薛竟獨自往前走，自己因此被老婆責備，還要我給她一個交代。

薛說，自己今天又遇到有人做夢，「不知道是媽祖婆托夢，說我阻擋工商協進會買疫苗」。

薛瑞元強調，工商協進會不管是理事長或秘書長，自己都沒有見過一面，那要如何阻擋疫苗，這「完全是一場夢」，還說，這種夢境也不是第一次，一直做夢，一直要我面對回應真的很累。

他還秀出公文國民黨團的一只公文，他說自己國文不好，但全文看不到阻擋購買疫苗的證據，反而公文中有一段，」各界熱心引進國外疫苗申請案件，行政院元院長蘇貞昌責任相關單位設立窗口，民間團體由內政部次長陳宗彥負責受理企業民間團體請求，提供相關諮詢中介和服務」。

薛瑞元提供公文，顯示經濟部和內政部分別受理企業與民間團體捐贈疫苗窗口。(衛福部提供)

外界質疑，line對話顯示有阻擋，薛瑞元表示，當時是有同仁告訴國民黨團曾銘宗委員提到說工商協進會有人要來見我，我們同仁有line來告訴我，「我說好，就來約時間吧」」，但後來也沒進一步約時間，這個事情就沒有實現，這些人不管是誰我都沒見到，就不可能談到疫苗要怎樣。